Воспитанник детдома в Москве попросил Путина о помощи
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- РИА Новости
Во время посещения парка Путин пообщался c детьми и сфотографировался с ними. Среди детей был мальчик со сломанной рукой. Президент поинтересовался у ребёнка, что у него с рукой.
«Сломана. Случайно произошло», — ответил мальчик.
Также ребёнок рассказал главе государства, что его бабушка живёт в Москве и он хочет к ней попасть.
«Я живу в детском доме и хочу попасть домой к бабуле... Что мне нужно сделать?» — сказал мальчик.
Отмечается, что после этого помощник президента записал данные ребёнка.
Ранее сообщалось, что Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили готовящийся к открытию парк «Остров Мечты» в Москве.
В парк до официального открытия пригласили воспитанников детских домов, членов малообеспеченных семей и подопечных Фонда Константина Хабенского.