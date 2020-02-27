Воспитанник детдома в Москве попросил Путина о помощи

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Воспитанник московского детского дома во время посещения парка развлечений «Остров Мечты» в Москве попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке. Об этом сообщило РИА Новости. 
Воспитанник детдома в Москве попросил Путина о помощи
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

Во время посещения парка Путин пообщался c детьми и сфотографировался с ними. Среди детей был мальчик со сломанной рукой. Президент поинтересовался у ребёнка, что у него с рукой.

«Сломана. Случайно произошло», — ответил мальчик.

Также ребёнок рассказал главе государства, что его бабушка живёт в Москве и он хочет к ней попасть.

«Я живу в детском доме и хочу попасть домой к бабуле... Что мне нужно сделать?» — сказал мальчик.

Отмечается, что после этого помощник президента записал данные ребёнка.

Ранее сообщалось, что Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили готовящийся к открытию парк «Остров Мечты» в Москве.

В парк до официального открытия пригласили воспитанников детских домов, членов малообеспеченных семей и подопечных Фонда Константина Хабенского.

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