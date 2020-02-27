Путин посетил готовящийся к открытию парк аттракционов в Москве
- © Сергей Гунеев
- РИА Новости
Собянин рассказал, что готовящийся к открытию парк был построен за три года в рамках реновации бывшей территории завода ЗИЛ. Его построили на средства инвестора.
Мэр добавил, что власти Москвы помогали в развитии инфраструктуры, в том числе транспортной. Рядом открыты станция метро «Технопарк», а также станция МЦК «ЗИЛ». Отмечается, что для автомобилистов был открыт мост через Кожуховский затон со стороны Южнопортового района.
Рядом с парком планируется построить причал, создать городской променад, а на набережной — открыть гостиницу и выстроить креативный кластер.
Отмечается, что в парк до его официального открытия пригласили воспитанников детских домов, членов малообеспеченных и многодетных семей и подопечных Фонда Константина Хабенского.
Во время экскурсии по парку президент пообщался с детьми и поздравил их с наступающей весной.
В январе Путин посетил новую межрайонную поликлинику в Липецкой области.