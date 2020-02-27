Путин посетил готовящийся к открытию парк аттракционов в Москве

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Президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетил крупнейший в Европе крытый тематический парк аттракционов «Остров Мечты», который расположен в Нагатинской пойме. Об этом информирует Интерфакс.
Путин посетил готовящийся к открытию парк аттракционов в Москве
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

Собянин рассказал, что готовящийся к открытию парк был построен за три года в рамках реновации бывшей территории завода ЗИЛ. Его построили на средства инвестора.

Мэр добавил, что власти Москвы помогали в развитии инфраструктуры, в том числе транспортной. Рядом открыты станция метро «Технопарк», а также станция МЦК «ЗИЛ». Отмечается, что для автомобилистов был открыт мост через Кожуховский затон со стороны Южнопортового района.

Рядом с парком планируется построить причал, создать городской променад, а на набережной — открыть гостиницу и выстроить креативный кластер.

Отмечается, что в парк до его официального открытия пригласили воспитанников детских домов, членов малообеспеченных и многодетных семей и подопечных Фонда Константина Хабенского.

Во время экскурсии по парку президент пообщался с детьми и поздравил их с наступающей весной.

В январе Путин посетил новую межрайонную поликлинику в Липецкой области.

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