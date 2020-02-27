В Ростове-на-Дону завели дело против сотрудника транспортной прокуратуры, подозреваемого в получении взятки
- РИА Новости
Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на Южную транспортную прокуратуру.
Мужчину задержали в станице Егорлыкской в среду, 26 февраля. По информации регионального УФСБ, он получил 160 тыс. рублей от представителя компании, которая занимается охранной деятельностью.
В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств случившегося.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области перед судом предстанет главврач по делу о взятке.