В Ростове-на-Дону завели дело против сотрудника транспортной прокуратуры, подозреваемого в получении взятки

В Ростове-на-Дону завели уголовное дело против исполняющего обязанности транспортного прокурора Сальска, подозреваемого в получении взятки.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на Южную транспортную прокуратуру.

Мужчину задержали в станице Егорлыкской в среду, 26 февраля. По информации регионального УФСБ, он получил 160 тыс. рублей от представителя компании, которая занимается охранной деятельностью.

В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области перед судом предстанет главврач по делу о взятке.