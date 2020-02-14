В Свердловской области перед судом предстанет главврач по делу о взятке

Перед судом предстанет главврач детской больницы Каменска-Уральского Сергей Гультяев, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере и использовании заведомо подложного документа.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Свердловской области.

«Несмотря на отрицание обвиняемым своей вины в преступлениях, следствию СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу», — сказали в ведомстве.

Уголовное дело в ближайшее время будет передано в Синарский районный суд.

Из материалов дела следует, что Гультяев получил взятку в размере 3,7 млн рублей за договор с частной компанией о поставке магнитно-резонансных компьютерных томографов и медицинской мебели. Он также предоставил в бухгалтерию листок нетрудоспособности якобы из-за болезни, чтобы скрыть прогулы и получить право на выплату пособия.

Глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых, со своей стороны, отметил, что указанные эпизоды установлены и задокументированы в результате оперативно-разыскных мероприятий. Собранные материалы переданы следователям.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Челябинской области уволили главврача больницы из-за скандала.