В Свердловской области перед судом предстанет главврач по делу о взятке
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Свердловской области.
«Несмотря на отрицание обвиняемым своей вины в преступлениях, следствию СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу», — сказали в ведомстве.
Уголовное дело в ближайшее время будет передано в Синарский районный суд.
Из материалов дела следует, что Гультяев получил взятку в размере 3,7 млн рублей за договор с частной компанией о поставке магнитно-резонансных компьютерных томографов и медицинской мебели. Он также предоставил в бухгалтерию листок нетрудоспособности якобы из-за болезни, чтобы скрыть прогулы и получить право на выплату пособия.
Глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых, со своей стороны, отметил, что указанные эпизоды установлены и задокументированы в результате оперативно-разыскных мероприятий. Собранные материалы переданы следователям.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Челябинской области уволили главврача больницы из-за скандала.