Делегацию с Украины пригласили на Ялтинский экономический форум
- © Максим Блинов
- РИА Новости
«Мы бы хотели, чтобы представители Украины были на форуме, потому что ялтинская площадка является объективной международной площадкой, где можно обсуждать важные не только экономические, но и политические вопросы», — говорится в сообщении.
Назаров добавил, что украинские бизнесмены посещают Ялтинский экономический форум.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Корпорации развития Республики Крым сообщало о подготовке к ЯМЭФ-2020.