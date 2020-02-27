Делегацию с Украины пригласили на Ялтинский экономический форум

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Представителей Украины пригласили посетить VI Ялтинский международный экономический форум, проведение которого запланировано на апрель 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба форума со ссылкой на зампредседателя организационного комитета ЯМЭФ Андрея Назарова.
Делегацию с Украины пригласили на Ялтинский экономический форум
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Мы бы хотели, чтобы представители Украины были на форуме, потому что ялтинская площадка является объективной международной площадкой, где можно обсуждать важные не только экономические, но и политические вопросы», — говорится в сообщении.

Назаров добавил, что украинские бизнесмены посещают Ялтинский экономический форум.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Корпорации развития Республики Крым сообщало о подготовке к ЯМЭФ-2020.

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