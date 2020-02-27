Чайка выступил с докладом на выездном совещании Совбеза во Владикавказе

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Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка выступил на выездном совещании Совбеза во Владикавказе.
Чайка выступил с докладом на выездном совещании Совбеза во Владикавказе
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Совещание провёл секретарь Совбеза Николай Патрушев. Также участвовали высшие должностные лица субъектов СКФО и руководители федеральных органов исполнительной власти и правоохранительных структур.

Одним из приоритетов в дальнейшей совместной работе Чайка назвал противодействие коррупции.

«Анализ ситуации позволяет констатировать, что уровень коррупционных проявлений в округе остаётся высоким, а в антикоррупционной работе субъектов ещё присутствуют инерционные процессы», — сказал он.

По его словам, отсутствует эффективная система изучения кандидатов на службу в органы госвласти и местного самоуправления.

Как считает Чайка, нужно пересмотреть подход к применению мер юридической ответственности в отношении должностных лиц, допустивших коррупционные правонарушения.

В январе Чайка рассказал о коррупции на Северном Кавказе.

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