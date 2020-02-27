Чайка выступил с докладом на выездном совещании Совбеза во Владикавказе
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- РИА Новости
Совещание провёл секретарь Совбеза Николай Патрушев. Также участвовали высшие должностные лица субъектов СКФО и руководители федеральных органов исполнительной власти и правоохранительных структур.
Одним из приоритетов в дальнейшей совместной работе Чайка назвал противодействие коррупции.
«Анализ ситуации позволяет констатировать, что уровень коррупционных проявлений в округе остаётся высоким, а в антикоррупционной работе субъектов ещё присутствуют инерционные процессы», — сказал он.
По его словам, отсутствует эффективная система изучения кандидатов на службу в органы госвласти и местного самоуправления.
Как считает Чайка, нужно пересмотреть подход к применению мер юридической ответственности в отношении должностных лиц, допустивших коррупционные правонарушения.
В январе Чайка рассказал о коррупции на Северном Кавказе.