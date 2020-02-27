В Томской области подписали соглашение о расселении жителей аварийных домов

Администрация Томской области подписала соглашение с Фондом содействия реформированию ЖКХ, по которому жителей всех аварийных домов региона, признанных до 2017 года, расселят по новым квартирам до конца 2023 года.

Как сообщает портал vtomske.ru, соглашение о расселении жителей аварийных домов подписали глава региона Сергей Жвачкин и генеральный директор фонда Константин Цицин.

«До 1 сентября 2025 года мы должны переселить из непригодных для жизни квартир почти 10 тыс. человек, госинвестиции в расселение трущоб составят 6 млрд рублей. Однако вместе с фондом мы приняли решение выполнить эту программу досрочно, почти на два года раньше», — отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

По его словам, до 31 декабря 2023 года все жители домов, признанных аварийными до 2017 года, получат новые квартиры.

Ранее замгубернатора Томской области Евгений Паршуто рассказал о ситуации с финансированием программы по расселению аварийного жилья в рамках нацпроекта.