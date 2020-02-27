В Томске рассказали о ситуации с расселением аварийного жилья

Замгубернатора Томской области Евгений Паршуто рассказал о ситуации с финансированием программы по расселению аварийного жилья в рамках нацпроекта.

Об этом сообщает портал vtomske.ru.

По его словам, общее финансирование программы со стороны госбюджета до 2025 года составит 4,9 млрд рублей.

«Мы предварительно сделали расчёт, что дополнительно потребуется примерно 2 млрд рублей. Есть две причины. Первая — заниженная стоимость квадратного метра для Томской области — 42 тыс. рублей при стоимости на рынке 56 тыс. рублей за квадрат. Вторая причина — превышение площадей, которые мы предоставляем», — пояснил Паршуто.

Он также отметил рост числа граждан, которые предпочитают получить денежную компенсацию вместо нового жилья.

В декабре Госдума приняла в третьем чтении закон о совершенствовании механизмов переселения граждан из аварийного жилья.