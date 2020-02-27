В Госдуме прокомментировали изменения проекта нового КоАП

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов прокомментировал заявление заместителя министра юстиции России Дениса Новака о том, что резкое увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения не соответствует запросам общества и проект будет пересмотрен.

«Штрафы нужно уменьшать, потому что их суммы не пропорциональны уровню жизни в нашем обществе», — сказал Емельянов в беседе с Inforeactor.

По его словам, увеличение штрафов приводит к тому, что половина должников их не оплачивают, а эффективность взысканий падает.

Как считает депутат, нужно определить сумму штрафа за нарушение ПДД, которую большинство граждан смогут оплатить полностью и в срок.

Со своей стороны, автоюрист, адвокат Тимур Маршани в беседе с сайтом «Москва 24» выразил мнение, что необходимо вернуться к привязке штрафов к минимальному размеру оплаты труда.

Он также отметил, что в стране разные регионы и разная зарплата.

«У нас разные привязки к уровню доходов по разным регионам», — пояснил он.

Ранее директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал заявление Новака.