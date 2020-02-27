В Госдуме прокомментировали изменения проекта нового КоАП
- РИА Новости
«Штрафы нужно уменьшать, потому что их суммы не пропорциональны уровню жизни в нашем обществе», — сказал Емельянов в беседе с Inforeactor.
По его словам, увеличение штрафов приводит к тому, что половина должников их не оплачивают, а эффективность взысканий падает.
Как считает депутат, нужно определить сумму штрафа за нарушение ПДД, которую большинство граждан смогут оплатить полностью и в срок.
Со своей стороны, автоюрист, адвокат Тимур Маршани в беседе с сайтом «Москва 24» выразил мнение, что необходимо вернуться к привязке штрафов к минимальному размеру оплаты труда.
Он также отметил, что в стране разные регионы и разная зарплата.
«У нас разные привязки к уровню доходов по разным регионам», — пояснил он.
Ранее директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал заявление Новака.