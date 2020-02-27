Патрушев рассказал о долгах за свет и газ на Северном Кавказе

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что задолженность потребителей энергоресурсов на Северном Кавказе составляет 115 млрд рублей и продолжает расти.

Об этом он рассказал на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

«Вместе с тем, не решён вопрос погашения задолженности за газ и электричество перед поставщиками. Сумма задолженности за эти энергоресурсы составила более 115 млрд рублей и продолжает расти», — цитирует его РИА Новости.

Он также сказал, что недостаточное внимание уделяется выявлению и пресечению преступных схем хищения денежных средств в энергосбытовых компаниях, в том числе с участием работников снабжающих организаций.

В апреле 2019 года Патрушев также заявлял, что в регионах СКФО остро стоит вопрос неплатежей и хищения энергоресурсов.