Патрушев рассказал о долгах за свет и газ на Северном Кавказе
- РИА Новости
Об этом он рассказал на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).
«Вместе с тем, не решён вопрос погашения задолженности за газ и электричество перед поставщиками. Сумма задолженности за эти энергоресурсы составила более 115 млрд рублей и продолжает расти», — цитирует его РИА Новости.
Он также сказал, что недостаточное внимание уделяется выявлению и пресечению преступных схем хищения денежных средств в энергосбытовых компаниях, в том числе с участием работников снабжающих организаций.
В апреле 2019 года Патрушев также заявлял, что в регионах СКФО остро стоит вопрос неплатежей и хищения энергоресурсов.