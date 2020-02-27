В Кремле объяснили выбор 22 апреля датой голосования по Конституции

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Выбор 22 апреля датой общероссийского голосования по поправкам к Конституции никак не связан с днём рождения Владимира Ленина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле объяснили выбор 22 апреля датой голосования по Конституции
  • РИА Новости

«К дню рождения Ленина, естественно, это никакого отношения не имеет», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он отметил, что аргументацию приводила рабочая группа и глава государства Владимир Путин с ней согласился.

Песков обратил внимание, что к этому времени у православных закончится Великий пост, а у мусульман ещё не начнётся Рамадан.

«В то же время весна, и сравнительно недалеко от сегодняшнего дня», — добавил он.

По его словам, оснований для корректив из-за распространения коронавирусной инфекции в ряде стран нет.

Ранее в профильный комитет Госдумы внесли поправку о проведении голосования по изменениям в основной закон страны 22 апреля.

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