В Кремле объяснили выбор 22 апреля датой голосования по Конституции
- РИА Новости
«К дню рождения Ленина, естественно, это никакого отношения не имеет», — сказал представитель Кремля журналистам.
Он отметил, что аргументацию приводила рабочая группа и глава государства Владимир Путин с ней согласился.
Песков обратил внимание, что к этому времени у православных закончится Великий пост, а у мусульман ещё не начнётся Рамадан.
«В то же время весна, и сравнительно недалеко от сегодняшнего дня», — добавил он.
По его словам, оснований для корректив из-за распространения коронавирусной инфекции в ряде стран нет.
Ранее в профильный комитет Госдумы внесли поправку о проведении голосования по изменениям в основной закон страны 22 апреля.