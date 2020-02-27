Путин рассказал о поступавшем ему предложении использовать двойника

Президент России Владимир Путин рассказал, как ему предлагали в начале 2000-х годов использовать двойника ради обеспечения его безопасности.

Об этом глава государства заявил в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«(Идея. — RT) возникала, но я отказался от двойников. Это было в самые тяжёлые времена борьбы с терроризмом», — цитирует его ТАСС.

По словам Путина, по задумке авторов идеи, дублёр должен был заменять его в поездках и на мероприятиях, где главе государства находиться небезопасно.

Ранее президент России в рамках данного проекта агентства рассказал о ходе следствия по делу журналиста Ивана Голунова, фигурантами которого стали пять бывших полицейских.