Путин рассказал о поступавшем ему предложении использовать двойника
- РИА Новости
Об этом глава государства заявил в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
«(Идея. — RT) возникала, но я отказался от двойников. Это было в самые тяжёлые времена борьбы с терроризмом», — цитирует его ТАСС.
По словам Путина, по задумке авторов идеи, дублёр должен был заменять его в поездках и на мероприятиях, где главе государства находиться небезопасно.
Ранее президент России в рамках данного проекта агентства рассказал о ходе следствия по делу журналиста Ивана Голунова, фигурантами которого стали пять бывших полицейских.