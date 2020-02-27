Двух работников завода «Прогресс» в Кузбассе обвинили в хищениях

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В СУ СК по Кемеровской области заявили, что двое руководящих работников завода «Прогресс» в Кемерове обвиняются в хищениях денег в особо крупных размерах и их легализации.
Двух работников завода «Прогресс» в Кузбассе обвинили в хищениях
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Два обвиняемых из руководящего состава в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК России, п. «б» ч. 4 ст. 174 прим. 1 УК России, ч. 5 ст. 33 УК России», — рассказала агентству собеседница.

В ведомстве отметили, что расследование находится на стадии завершения предварительного следствия и обвиняемые уже знакомятся с материалами уголовного дела. Своей вины работники завода не признают.

Уточняется, что в ближайшее время дело будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения, а затем в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении гендиректора подрядной организации за хищение более 200 млн рублей бюджетных средств при строительстве школы.

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