Двух работников завода «Прогресс» в Кузбассе обвинили в хищениях
- globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«Два обвиняемых из руководящего состава в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК России, п. «б» ч. 4 ст. 174 прим. 1 УК России, ч. 5 ст. 33 УК России», — рассказала агентству собеседница.
В ведомстве отметили, что расследование находится на стадии завершения предварительного следствия и обвиняемые уже знакомятся с материалами уголовного дела. Своей вины работники завода не признают.
Уточняется, что в ближайшее время дело будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения, а затем в суд для рассмотрения по существу.
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