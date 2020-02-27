На форуме Армия-2020 впервые покажут новый бронетранспортёр БТР-82АТ

На форуме Армия-2020 впервые представят модернизированный бронетранспортер БТР-82АТ с тепловизионным прицелом. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на гендиректора предприятия-разработчика данной техники «Военно-промышленная компания» Александра Красовицкого.

«На предстоящей выставке Армия-2020 мы покажем новую версию БТР-82 — БТР-82АТ с комплектом дополнительных броневых и решётчатых экранов и новым прицельным комплексом с тепловизором и независимой линией визирования. Мы сокращаем время на обнаружение и идентификацию цели, на подготовку исходных данных, на производство первой очереди. Таким образом, мы сокращаем время на решение огневой задачи», — сообщил Красовицкий.

Он рассказал, что командная управляемость нового бронетранспортёра была повышена за счёт установки новой цифровой радиостанции Р-168-25У и навигационной системы «Трона-А1», которая может работать как со спутниками, так и в автономном режиме с использованием лазерного гироскопа.

Также, это первая отечественная боевая машина, в штатную комплектацию которой включён кондиционер."

«Мы постоянно работаем над его совершенствованием. За последние 2-3 года мы внесли более 1000 доработок в конструкцию БТР с целью повышения его эксплуатационных и потребительских качеств, многие из этих доработок мы сделали на основе информации, которая к нам поступает непосредственно из войск», — добавил Красовицкий.

Форум армия пройдёт в период с 23 по 29 августа в парке «Патриот» (Кубинка).

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