На форуме Армия-2020 впервые покажут новый бронетранспортёр БТР-82АТ

Короткая ссылка
На форуме Армия-2020 впервые представят модернизированный бронетранспортер БТР-82АТ с тепловизионным прицелом. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на гендиректора предприятия-разработчика данной техники «Военно-промышленная компания» Александра Красовицкого.
На форуме Армия-2020 впервые покажут новый бронетранспортёр БТР-82АТ
  • РИА Новости

«На предстоящей выставке Армия-2020 мы покажем новую версию БТР-82 — БТР-82АТ с комплектом дополнительных броневых и решётчатых экранов и новым прицельным комплексом с тепловизором и независимой линией визирования. Мы сокращаем время на обнаружение и идентификацию цели, на подготовку исходных данных, на производство первой очереди. Таким образом, мы сокращаем время на решение огневой задачи», — сообщил Красовицкий.

Он рассказал, что командная управляемость нового бронетранспортёра была повышена за счёт установки новой цифровой радиостанции Р-168-25У и навигационной системы «Трона-А1», которая может работать как со спутниками, так и в автономном режиме с использованием лазерного гироскопа.

Также, это первая отечественная боевая машина, в штатную комплектацию которой включён кондиционер."

«Мы постоянно работаем над его совершенствованием. За последние 2-3 года мы внесли более 1000 доработок в конструкцию БТР с целью повышения его эксплуатационных и потребительских качеств, многие из этих доработок мы сделали на основе информации, которая к нам поступает непосредственно из войск», — добавил Красовицкий.

Форум армия пройдёт в период с 23 по 29 августа в парке «Патриот» (Кубинка).

Ранее Минобороны России сообщало, что первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» поступил в состав Воздушно-космических сил.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить