ВКС России получили первый комплекс С-350 «Витязь»

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Первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» поступил в состав Воздушно-космических сил (ВКС) России, сообщает Министерство обороны.
ВКС России получили первый комплекс С-350 «Витязь»
  • РИА Новости

«Недавно комплекс прибыл в учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, уже проведена тренировка по обнаружению и уничтожению условного воздушного противника.

Боевой расчёт ЗРК продемонстрировал свои навыки и совершил марш в новый позиционный район, проинформировали в ведомстве.

Ранее боевые стрельбы из «Витязей» прошли на полигоне в Астраханской области.

Система предназначена для защиты от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения.

Она способна уничтожать воздушные цели на дальностях более 120 км и на высотах свыше 30 км.

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