ВКС России получили первый комплекс С-350 «Витязь»
- РИА Новости
«Недавно комплекс прибыл в учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, уже проведена тренировка по обнаружению и уничтожению условного воздушного противника.
Боевой расчёт ЗРК продемонстрировал свои навыки и совершил марш в новый позиционный район, проинформировали в ведомстве.
Ранее боевые стрельбы из «Витязей» прошли на полигоне в Астраханской области.
Система предназначена для защиты от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения.
Она способна уничтожать воздушные цели на дальностях более 120 км и на высотах свыше 30 км.