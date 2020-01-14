В Астраханской области прошли первые стрельбы из ЗРК С-350 «Витязь»

На полигоне в Астраханской области воздушно-космические силы России провели первые стрельбы из новейшего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-350 «Витязь».

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на российской Минобороны.

«Специалисты зенитных ракетных войск провели на полигоне в Астраханской области начальные стрельбы комплекса», — рассказали в оборонном ведомстве.

Также боевые расчёты отработали обнаружение и условное уничтожение воздушных целей, которые имитировали истребители МиГ-29СМТ.

В конце декабря 2019 года «Алмаз-Антей» передал Минобороны России первый комплект С-350 «Витязь».