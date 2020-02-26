Два Ту-142 совершили полёт над Баренцевым и Норвежским морями

Два противолодочных самолёта Ту-142 Северного флота выполнили плановый полёт над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей.

РИА Новости

«Два экипажа дальних противолодочных самолётов Ту-142 Северного флота выполнили плановый учебный полёт над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Северного флота. Продолжительность полёта составила более 12 часов. Отмечается, что все полёты выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Ранее сообщалось, что вертолётчики Северного флота провели учения с экипажем БПК «Вице-адмирал Кулаков».