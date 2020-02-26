Два Ту-142 совершили полёт над Баренцевым и Норвежским морями

Короткая ссылка
Два противолодочных самолёта Ту-142 Северного флота выполнили плановый полёт над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей.
Два Ту-142 совершили полёт над Баренцевым и Норвежским морями
  • РИА Новости

«Два экипажа дальних противолодочных самолётов Ту-142 Северного флота выполнили плановый учебный полёт над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Северного флота.

Продолжительность полёта составила более 12 часов.

Отмечается, что все полёты выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что вертолётчики Северного флота провели учения с экипажем БПК «Вице-адмирал Кулаков».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить