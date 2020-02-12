Вертолётчики Северного флота провели учения с экипажем БПК «Вице-адмирал Кулаков»

Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» совместно с вертолётчиками Северного флота выполнил учебно-боевые задачи.

Как сообщает телеканал «Звезда», 11 февраля лётчики отработали взлёт и посадку на борт корабля и поиск условных целей — надводных и подводных кораблей противника.

Отмечается, что пилоты совершали посадки в условиях плохой видимости, сильного ветра (10 м/с) и высоких волн (высотой 3 м).

Испытания продолжатся 12 февраля, после чего вертолёты вернутся на аэродром, а корабль отправится в порт Североморска.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что морская авиация и ПВО Черноморского флота провели учения по взлёту и посадке в сложных метеоусловиях.