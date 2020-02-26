В результате ДТП в Удмуртии погибла многодетная семья из Перми

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В результате ДТП в Удмуртии погибла многодетная семья — четверо жителей Перми. В живых осталась только годовалая девочка.
В результате ДТП в Удмуртии погибла многодетная семья из Перми
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на ГИБДД по республике.

Авария произошла на трассе Игра — Глазов 24 февраля. Водитель автомобиля Toyota Highlander выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Xray.

Жертвами ДТП стали мать, отец и две старшие дочери, находившиеся в отечественной машине.

В беседе с Udm-info.ru пресс-секретарь аппарата уполномоченного по правам человека в Пермском крае Светланы Денисовой рассказала, что с просьбой оказать содействие в поиске новой семьи выжившему ребёнку обратилась коллега из Удмуртии Ольга Авдеева.

Денисова передала информацию о девочке в краевую комиссию по делам несовершеннолетних. По её словам, есть данные о возможных родственниках, поэтому пока рано говорить о поиске новой семьи. Кроме того, пострадавшая находится в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Челябинской области погибли двое взрослых и пятилетняя девочка.

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