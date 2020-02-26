В результате ДТП в Удмуртии погибла многодетная семья из Перми
- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform со ссылкой на ГИБДД по республике.
Авария произошла на трассе Игра — Глазов 24 февраля. Водитель автомобиля Toyota Highlander выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Xray.
Жертвами ДТП стали мать, отец и две старшие дочери, находившиеся в отечественной машине.
В беседе с Udm-info.ru пресс-секретарь аппарата уполномоченного по правам человека в Пермском крае Светланы Денисовой рассказала, что с просьбой оказать содействие в поиске новой семьи выжившему ребёнку обратилась коллега из Удмуртии Ольга Авдеева.
Денисова передала информацию о девочке в краевую комиссию по делам несовершеннолетних. По её словам, есть данные о возможных родственниках, поэтому пока рано говорить о поиске новой семьи. Кроме того, пострадавшая находится в тяжёлом состоянии.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Челябинской области погибли двое взрослых и пятилетняя девочка.