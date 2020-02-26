Туристические сервисы оценили последствия ситуации с коронавирусом в мире
- Reuters
Об этом сообщает газета «Известия».
Как рассказали в пресс-службе Ostrovok.ru, 24 и 25 февраля число отмен бронирований выросло примерно на 30% по сравнению с 17 и 18 февраля.
«Преимущественно туристы отменяют брони в отелях на севере Италии. Это Милан, Венеция, города Ломбардии. В основном бронирования в Италии отменяют на февраль и март», — заявили в сервисе.
Там отметили, что спрос перераспределяется в пользу других городов Европы, среди которых Париж, Варшава, Прага, Берлин и Лондон — на март и мартовские праздники.
В Level.Travel сообщили, что в сегменте пакетных туров спрос не реагирует на внешние обстоятельства столь быстро, как, к примеру, у билетных агрегаторов.
В качестве альтернативных направлений для длительного отпуска в марте сервис предлагает Таиланд и ОАЭ.
«Интересно, что, несмотря на небольшое замирание спроса на все азиатские направления в конце января, в феврале популярность Таиланда у россиян выросла более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявил сооснователь и генеральный директор Level.Travel Дмитрий Малютин.
Из европейских курортов резко вырос спрос на Грецию.
Ранее Ростуризм призвал отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран.
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