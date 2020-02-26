На ПМЭФ-2020 обсудят экономические последствия эпидемий

На Петербургском международном экономическом форуме пройдёт панельная дискуссия «Новый коронавирус — старые вызовы: как снизить экономические последствия эпидемий?».

Об этом сообщает «Российская газета».

Модератор — глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

По её словам, биологическая безопасность — вопрос системного подхода. Как отметила Попова, в современном мире эффективная международная система предупреждения и реагирования должна отвечать определённым и очень жёстким требованиям.

«Масштабные эпидемии, которые случаются в мире, всегда имеют не только социальные последствия. Экономические потери от нового коронавируса уже оцениваются больше чем в $100 млрд», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

ПМЭФ будет проходить с 3 по 6 июня, передаёт «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что участники иностранных делегаций ПМЭФ-2020 смогут въехать в Россию по электронным визам.