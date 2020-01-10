Участники иностранных делегаций ПМЭФ-2020 смогут въехать в Россию по электронным визам

Иностранные гости и участники Петербургского международного экономического форума из 53 стран смогут оформить электронные визы для въезда в Россию, сообщает «Российская газета».

«Упрощение процедуры въезда в Россию открывает не только туристические, но и деловые возможности для иностранных граждан. В мероприятиях ПМЭФ ежегодно принимают участие гости из более чем 140 стран мира. Теперь наши постоянные участники из 53 стран смогут более гибко планировать свои поездки», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ Антон Кобяков.

Для получения электронной визы необходимо заполнить заявку на специализированном сайте МИД России evisa.kdmid.ru.

Разрешённый срок пребывания в Российской Федерации по электронной визе составляет восемь суток начиная с даты въезда.

Иностранные граждане, прибывшие на форум по электронным визам, имеют право находиться и передвигаться только в пределах территорий указанных субъектов Российской Федерации.

Как ранее сообщали «Известия», Петербургский международный экономический форум пройдёт 3—6 июня 2020 года.