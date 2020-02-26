В Кировской области спасли двух малолетних детей, оставленных матерью дома

В Кумёнском районе Кировской области инспектор по делам несовершеннолетних и представитель органов социальной защиты спасли двух детей, оставленных матерью дома.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на управление МВД.

Семья из села Быково стоит на профилактическом учёте. 25 февраля в дом пришли с проверкой. Матери не было. Как выяснилось, внутри находились дети 2017 и 2019 годов рождения.

Их срочно доставили в медицинское учреждение.

Матери грозит уголовное наказание.

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