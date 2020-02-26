Мишустин утвердил порядок действий при нарушении границы самолётами

Вооружённые силы России имеют право сбивать гражданские самолёты, которые нарушили воздушное пространство страны, исключительно в тех случаях, если на борту не находятся пассажиры или заложники.

Это следует из документа «О порядке применения оружия и боевой техники при охране государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве», утверждённого премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Как отмечается, в случае нарушения государственной границы гражданскими самолётами или оснащённым вооружением военно-транспортным воздушным судном, которое не реагирует на подаваемые сигналы и продолжает полёт вглубь территории или к важнейшим объектам России, такое судно принуждается к посадке или выходу за пределы воздушного пространства России.

«При отказе судами-нарушителями выполнять подаваемые радиокоманды и (или) визуальные сигналы на выполнение посадки или отказе подчиняться без объяснения причин оружие и боевая техника дежурных сил применяются… при наличии сведений об отсутствии на борту судна-нарушителя пассажиров», — говорится в постановлении.

Согласно правилам, если самолёт был угнан, дежурные силы требуют от такого самолёта совершить посадку. При отказе выполнить это требование и при наличие «сведений об отсутствии на борту заложников» по нему применяется на поражение оружие.

При этом подчёркивается, что самолёты или вертолёты дежурных сил применяют оружие после «ясно выраженного в отношении экипажа судна-нарушителя предупреждения о намерении применить это оружие» путём подачи сигналов, а также предупредительных выстрелов.

Документ с новыми правилами применения оружия при охране границы в воздушном пространстве опубликован на интернет-портале правовой информации.

Осенью 2018 года расчёты ЗРК России и стран СНГ провели около 100 пусков по целям в рамках тренировки.

Как заявляли в Минобороны России, в рамках учений боевые самолёты также поднимались в воздух более 100 раз для принуждения к посадке и предотвращения угона воздушных судов.