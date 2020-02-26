В Госдуме прокомментировали ситуацию с нападениями на учителей

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Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов прокомментировал ситуацию с нападениями на учителей.
В Госдуме прокомментировали ситуацию с нападениями на учителей
  • РИА Новости

В беседе с Nation News депутат выразил мнение, что история таких конфликтов — это история не о штрафах.

«Здесь, скорее, речь идёт о снижении нагрузки на учителя с точки зрения бюрократии, с точки зрения заполнения форм и так далее. Да и эти деньги, скорее всего, пойдут не учителю, а государству в качестве штрафа. Это как лечить коронавирус аскорбиновой кислотой — эффект будет такой же», — сказал Чернышов.

Как считает депутат, стоит снизить нагрузку на учителей, исключить формулировку «услуга» в образовательном кейсе.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал предложение Общероссийского профсоюза образования ужесточить наказание за насилие в отношении учителя.

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