Власти Татарстана прокомментировали инцидент с участием бригады скорой помощи

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В Минздраве Татарстана прокомментировали инцидент с участием бригады скорой помощи, не успевшей приехать к пожилому мужчине в магазин.
Власти Татарстана прокомментировали инцидент с участием бригады скорой помощи
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Инцидент произошёл 25 февраля в посёлке Новые Салмачи.

«Вызывающие сообщили месторасположение — посёлок Куюки, где указанного магазина не оказалось. Диспетчер повторно связался с вызывающими, уточнил адрес», — рассказали в ведомстве.

Свою роль сыграла и транспортная пробка. В результате медики оказались на месте слишком поздно — мужчина скончался, передаёт «Бизнес Online».

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае завели дело по факту смерти женщины в больнице.

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