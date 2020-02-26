Власти Татарстана прокомментировали инцидент с участием бригады скорой помощи
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
Инцидент произошёл 25 февраля в посёлке Новые Салмачи.
«Вызывающие сообщили месторасположение — посёлок Куюки, где указанного магазина не оказалось. Диспетчер повторно связался с вызывающими, уточнил адрес», — рассказали в ведомстве.
Свою роль сыграла и транспортная пробка. В результате медики оказались на месте слишком поздно — мужчина скончался, передаёт «Бизнес Online».
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае завели дело по факту смерти женщины в больнице.