В Алтайском крае завели дело по факту смерти женщины в больнице

В Новоалтайске завели уголовное дело по факту смерти женщины в больнице.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на СУ СК России по Алтайскому краю.

46-летняя пациентка скончалась 28 декабря от острой сердечной недостаточности и тромбоза.

Назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование продолжается.

По факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей предусмотрено наказание до трёх лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области завели дело из-за смерти пациента больницы.