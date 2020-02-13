В Алтайском крае завели дело по факту смерти женщины в больнице
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на СУ СК России по Алтайскому краю.
46-летняя пациентка скончалась 28 декабря от острой сердечной недостаточности и тромбоза.
Назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование продолжается.
По факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей предусмотрено наказание до трёх лет лишения свободы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области завели дело из-за смерти пациента больницы.