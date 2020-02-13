В Алтайском крае завели дело по факту смерти женщины в больнице

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В Новоалтайске завели уголовное дело по факту смерти женщины в больнице.
В Алтайском крае завели дело по факту смерти женщины в больнице
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на СУ СК России по Алтайскому краю.

46-летняя пациентка скончалась 28 декабря от острой сердечной недостаточности и тромбоза.

Назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование продолжается.

По факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей предусмотрено наказание до трёх лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области завели дело из-за смерти пациента больницы.

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