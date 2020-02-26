Россияне назвали причины отказа от предложений работодателей

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Россияне рассказали о причинах отказа от предложений работодателей.
Россияне назвали причины отказа от предложений работодателей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис Superjob.

Из опроса следует, что каждый третий респондент, получивший финальное предложение от компании, отказывается от него. 26% опрошенных мотивируют своё решение низкой заработной платой, 23% — нечестностью работодателя, 22% — неподходящими условиями труда.

По словам 13%, они отвечают отказом, поскольку прошли отбор на другую вакансию. Каждый десятый заявляет о слишком большом расстоянии между домом и работой.

Среди других причин — плохие отзывы, слишком широкий круг обязанностей, «серая» зарплата, антипатия к коллективу и интуитивное ощущение.

Ранее основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с ФАН сделал предположение о востребованности некоторых профессий на ближайшие десять лет.

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