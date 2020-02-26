Эксперт оценила безопасность использования мобильных телефонов
- РИА Новости
В беседе с ФАН она отметила, что после отмены обязательной сертификации в Россию поступает техника, которая не соответствует отечественным стандартам.
Доктор медицинских наук заявила о необходимости вернуться к контролю за гаджетами.
«Изменились стандарты, на которых работает сотовая связь. Если раньше GSM создавали более высокие уровни, сейчас интенсивность несколько снизилась. Но возможности этих телефонов и длительность использования в течение дня возросли многократно», — пояснила она.
По словам Ларисы Походзей, длительное использование мобильных телефонов может вызывать нарушение здоровья.
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных телефонов.
Также эксперт Андрей Соловьёв в беседе с Nation News оценил сообщения о том, что зарядка смартфона в течение ночи может привести к сокращению срока службы батареи.