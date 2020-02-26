Эксперт оценила безопасность использования мобильных телефонов

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Ведущий научный сотрудник НИИ медицины труда имени Николая Измерова Лариса Походзей заявила, что пользователи мобильных телефонов рискуют здоровьем из-за отсутствия систематического контроля за безопасностью гаджетов на российском рынке.
Эксперт оценила безопасность использования мобильных телефонов
  • РИА Новости

В беседе с ФАН она отметила, что после отмены обязательной сертификации в Россию поступает техника, которая не соответствует отечественным стандартам.

Доктор медицинских наук заявила о необходимости вернуться к контролю за гаджетами.

«Изменились стандарты, на которых работает сотовая связь. Если раньше GSM создавали более высокие уровни, сейчас интенсивность несколько снизилась. Но возможности этих телефонов и длительность использования в течение дня возросли многократно», — пояснила она.

По словам Ларисы Походзей, длительное использование мобильных телефонов может вызывать нарушение здоровья.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных телефонов.

Также эксперт Андрей Соловьёв в беседе с Nation News оценил сообщения о том, что зарядка смартфона в течение ночи может привести к сокращению срока службы батареи.

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