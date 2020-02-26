Захарова прокомментировала заявление секретаря СНБО по Крыму

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о том, что Киев не идёт на «военное возвращение» Крыма из-за боязни большого числа жертв.
Захарова прокомментировала заявление секретаря СНБО по Крыму
  • РИА Новости

«Хочется поблагодарить Алексея за прямоту. Именно так: Крым — это территория для Киева, и нужна она без людей, потому что «гражданское население» не хочет и будет сопротивляться, соответственно, его будут уничтожать. А в Донбассе план «забирания территорий без населения» украинские власти пытаются реализовать без оглядки на «огромные жертвы», — написала Захарова в Facebook.

Ранее Данилов в беседе с «Радио НВ» также рассказал, что Киев рассматривает пять возможных сценариев развития конфликта в Донбассе.

«Один из них предполагает вероятность (полномасштабного наступления России. — RT)», — заявил он.

По его словам, Киев «очень-очень мощно» готовится к подобному сценарию.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал данное заявление секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны.

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