Захарова прокомментировала заявление секретаря СНБО по Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о том, что Киев не идёт на «военное возвращение» Крыма из-за боязни большого числа жертв.

«Хочется поблагодарить Алексея за прямоту. Именно так: Крым — это территория для Киева, и нужна она без людей, потому что «гражданское население» не хочет и будет сопротивляться, соответственно, его будут уничтожать. А в Донбассе план «забирания территорий без населения» украинские власти пытаются реализовать без оглядки на «огромные жертвы», — написала Захарова в Facebook.

Ранее Данилов в беседе с «Радио НВ» также рассказал, что Киев рассматривает пять возможных сценариев развития конфликта в Донбассе.

«Один из них предполагает вероятность (полномасштабного наступления России. — RT)», — заявил он.

По его словам, Киев «очень-очень мощно» готовится к подобному сценарию.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал данное заявление секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны.