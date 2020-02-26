В Госдуме оценили заявление СНБО о подготовке к «наступлению» России

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Анна Лушникова
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о том, что Киев рассматривает пять возможных сценариев развития конфликта в Донбассе.
В Госдуме оценили заявление СНБО о подготовке к «наступлению» России
  • Reuters

По словам Данилова, «один из них предполагает вероятность (полномасштабного наступления России. — RT)».

Депутат отметил, что «прогнозы очередного украинского ястреба ровным счётом ничего не стоят».

Он добавил, что Украина разыгрывает «карту силового варианта в отношении самопровозглашённых республик, что подразумевает серьёзные потери украинской армии».

«Вот для этого и делается заявление о якобы российском наступлении, чтобы подготовить население к неизбежным потерям, мол, это русские зашли и разгромили наши войска», — сказал Бальбек.

Ранее в СНБО Украины рассказали, что Киев рассматривает пять возможных сценариев развития конфликта в Донбассе.

Отмечается, что на Украине «очень-очень мощно» готовятся к сценарию «полномасштабного наступления России». 

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