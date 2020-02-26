В Кремле оценили слова Суркова про «обнуление» президентских сроков

Кремль считает высказывания бывшего помощника президента Владислава Суркова о необходимости обнуления президентских сроков его личным мнением, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что с недавних пор Сурков является «физическим лицом, которое не работает в администрации президента или в каком-то другом учреждении».

«Поэтому это мнение россиянина, пусть и очень компетентного и авторитетного среди политиков и политологов», — цитирует Пескова РИА Новости.

Сурков в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову высказал мнение, что в случае уточнения полномочий главы государства в новом тексте Конституции правовая логика приведёт к тому, что отсчитывать президентские сроки придётся заново.

По словам политика, это будет «уже как бы другой институт президентства».

Кроме того, он рассказал, что принял решение об отставке добровольно, назвав её «чистой самоволкой».

Ранее президент России Владимир Путиным внёс в Госдуму законопроект о поправке к основному закону страны.

В частности, предлагается исключить оговорку о двух президентских сроках подряд и закрепить утверждение премьер-министра нижней палатой парламента.