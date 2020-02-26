Систему распознавания лиц на ЕГЭ начнут использовать с 2020 года

Рособрнадзор с 2020 года начнёт использовать технологию распознавания лиц во время проведения Единого госэкзамена. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя ведомства Анзор Музаев.

«Что касается использования программ искусственного интеллекта, связанного с распознаванием лиц, как раз эту работу в режиме апробации мы в прошлом году провели и с этого года вводим в штатный режим», — цитирует его ТАСС.

О намерении внедрить данную систему для идентификации участников ЕГЭ стало известно в 2019 году после того, как технология прошла успешную апробацию в Ингушетии.

Также сообщалось о планах задействовать поведенческий анализ действий участников экзамена с использованием нейросети. Однако, по словам Музаева, пока нормативно-правовая база не позволяет ввести технологию в штатном режиме.