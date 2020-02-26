Жалоба осуждённого за убийство Немцова на перевод в тюрьму отклонена

Заур Дадаев, осуждённый за убийство оппозиционера Бориса Немцова, не смог добиться отмены перевода из колонии в тюрьму, сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.

Как отмечается, после рассмотрения материала в апелляционном порядке было решено оставить постановление суда первой инстанции без изменения, жалобу — без удовлетворения.

Дадаева, отбывавшего 20-летний срок в иркутской исправительной колонии, осенью 2018 года перевели в единое помещение камерного типа ИК-2 Ангарска как злостного нарушителя режима.

В конце 2019-го Куйбышевский суд принял решение о его переводе на три года в тюрьму. Дадаев подал жалобу.

Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. Фигуранты дела получили от 11 до 20 лет заключения.