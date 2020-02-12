Осуждённый за убийство Немцова обжаловал решение о переводе в тюрьму

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Апелляционная жалоба от Заура Дадаева, осуждённого за убийство политика Бориса Немцова, на решение Куйбышевского районного суда Иркутска о переводе из исправительной колонии в тюрьму поступила в суд.
Осуждённый за убийство Немцова обжаловал решение о переводе в тюрьму
  • РИА Новости

«Апелляционная жалоба на решение Куйбышевского суда Иркутска по делу Заура Дадаева поступила в Иркутский областной суд 12 февраля», — цитирует РИА Новости представителя суда.

Как сообщили в пресс-службе Куйбышевского районного суда, решением суда рассмотренное 25 декабря представление руководства исправительной колонии №3 о переводе осуждённого в тюрьму было удовлетворено.

По словам начальника пресс-службы ГУФСИН России по Иркутской области Ольги Хиндановой, решение суда не принято к исполнению, так как не вступило в законную силу.

В январе 2018 года Дадаева этапировали в иркутскую колонию для бывших силовиков. 

13 июля 2017 года суд огласил приговор фигурантам дела об убийстве Немцова в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. Подсудимые получили от 11 до 20 лет заключения. Максимальный срок был назначен исполнителю убийства — Зауру Дадаеву.

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