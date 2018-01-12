Осуждённый за убийство Немцова этапирован в Иркутск

Осуждённого за убийство политика Бориса Немцова Заура Дадаева этапировали в иркутскую колонию для бывших силовиков. Об этом заявила адвокат Роза Магомедова.

«Он будет отбывать наказание в иркутской колонии №3, там содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов», — приводит РИА Новости её слова.

Отмечается, что один из осуждённых — Хамзат Бахаев — этапирован в Кирово-Чепецк .

Ранее сообщалось, что Дадаев этапирован из московского СИЗО в колонию.

13 июля суд огласил приговор фигурантам дела об убийстве Немцова. Подсудимые получили от 11 до 20 лет заключения.

Максимальный срок был назначен исполнителю убийства — Зауру Дадаеву.

Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.