В Биробиджане эвакуировали школы и гимназии из-за сообщений о минировании

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В Биробиджане эвакуируют средние школы и гимназии после сообщений о минировании.
В Биробиджане эвакуировали школы и гимназии из-за сообщений о минировании
  • РИА Новости

Как передаёт primamedia.ru, информация о минировании поступила по электронной почте в школы №14, №6, №10, №11, №8, №15, №16, гимназию №1 и лицей №23.

«Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили по электронной почте. В образовательных учреждениях началась эвакуация учащихся. На местах работают экстренные службы. По каждому сообщению правоохранительными органами проводится комплекс мероприятий по проверке поступившей информации. Также устанавливаются лица, причастные к анонимным сообщениям о минировании зданий», — заявил мэр Биробиджана Александр Головатый.

Отмечается, что детей эвакуируют в расположенные поблизости здания.

Информацию о минировании зданий образовательных учреждений также получили школы Владивостока и Хабаровска.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ эвакуировали все школы после сообщений об угрозе жизни детей.

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