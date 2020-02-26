В Биробиджане эвакуировали школы и гимназии из-за сообщений о минировании
- РИА Новости
Как передаёт primamedia.ru, информация о минировании поступила по электронной почте в школы №14, №6, №10, №11, №8, №15, №16, гимназию №1 и лицей №23.
«Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили по электронной почте. В образовательных учреждениях началась эвакуация учащихся. На местах работают экстренные службы. По каждому сообщению правоохранительными органами проводится комплекс мероприятий по проверке поступившей информации. Также устанавливаются лица, причастные к анонимным сообщениям о минировании зданий», — заявил мэр Биробиджана Александр Головатый.
Отмечается, что детей эвакуируют в расположенные поблизости здания.
Информацию о минировании зданий образовательных учреждений также получили школы Владивостока и Хабаровска.
Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ эвакуировали все школы после сообщений об угрозе жизни детей.