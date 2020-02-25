Пожар на складе с деревянными поддонами в Подмосковье ликвидирован
Открытое горение на складе с деревянными поддонами в Раменском районе Московской области было полностью ликвидировано.
- РИА Новости
«В 20:52 объявлена ликвидация открытого горения», — цитирует РИА Новости пресс-службу МЧС России.
Ранее сообщалось, что в Раменском районе Московской области произошло возгорание в ангаре с деревянными поддонами на площади 1,5 тыс. кв. м.
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