Пожар на складе с деревянными поддонами в Подмосковье ликвидирован

Открытое горение на складе с деревянными поддонами в Раменском районе Московской области было полностью ликвидировано.

РИА Новости

«В 20:52 объявлена ликвидация открытого горения», — цитирует РИА Новости пресс-службу МЧС России. Ранее сообщалось, что в Раменском районе Московской области произошло возгорание в ангаре с деревянными поддонами на площади 1,5 тыс. кв. м.