В Подмосковье загорелся ангар с деревянными поддонами
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«В населённом пункте Нижнее Мячково происходит возгорание деревянных поддонов в металлическом складском ангаре и на открытой площадке на общей площади 1,5 тыс. кв. м», — сказал собеседник.
По его словам, спасателям удалось локализовать пожар к настоящему моменту.
По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее сообщалось о возгорании в ангаре в Москве.
В июле 2019 года URA.RU сообщало о крупном пожаре у центрального рынка в Перми.