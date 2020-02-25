В Подмосковье загорелся ангар с деревянными поддонами

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В Раменском районе Московской области произошло возгорание в ангаре с деревянными поддонами.
В Подмосковье загорелся ангар с деревянными поддонами
  • © Андрей Попов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В населённом пункте Нижнее Мячково происходит возгорание деревянных поддонов в металлическом складском ангаре и на открытой площадке на общей площади 1,5 тыс. кв. м», — сказал собеседник.

По его словам, спасателям удалось локализовать пожар к настоящему моменту.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. 

Ранее сообщалось о возгорании в ангаре в Москве.

В июле 2019 года URA.RU сообщало о крупном пожаре у центрального рынка в Перми.

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