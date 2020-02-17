В Дзержинске произошёл пожар в ангаре

В нижегородском Дзержинске произошло возгорание в ангаре.

Об этом сообщает региональное отделение МЧС.

«В Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в металлическом ангаре. На место пожара были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова №2... В 08:26 мск объявлена локализация пожара», — указывается в заявлении.

Информации о погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось о возгорании в ангаре в Москве.

В июле 2019 года URA.RU сообщало о крупном пожаре у центрального рынка в Перми.