В Дзержинске произошёл пожар в ангаре

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В нижегородском Дзержинске произошло возгорание в ангаре.
В Дзержинске произошёл пожар в ангаре
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное отделение МЧС.

«В Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в металлическом ангаре. На место пожара были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова №2... В 08:26 мск объявлена локализация пожара», — указывается в заявлении.

Информации о погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось о возгорании в ангаре в Москве.

В июле 2019 года URA.RU сообщало о крупном пожаре у центрального рынка в Перми.

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