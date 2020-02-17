В Дзержинске произошёл пожар в ангаре
- РИА Новости
Об этом сообщает региональное отделение МЧС.
«В Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в металлическом ангаре. На место пожара были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова №2... В 08:26 мск объявлена локализация пожара», — указывается в заявлении.
Информации о погибших и пострадавших нет.
Ранее сообщалось о возгорании в ангаре в Москве.
В июле 2019 года URA.RU сообщало о крупном пожаре у центрального рынка в Перми.