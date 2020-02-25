Специалисты готовятся к восстановлению газопровода в Пермском крае

Газоснабжение потребителей в Пермском крае не нарушено после аварии на магистральном газопроводе. Об этом сообщили в «Газпром трансгаз Чайковский».

«Сегодня в 18:46 минут мск в Горнозаводском районе Пермского края на лупинге магистрального газопровода «Ямбург — Западная граница СССР» (Прогресс) произошёл разрыв с возгоранием. Пострадавших нет. Газ поставляется потребителям по параллельным газопроводам в полном объёме», — приводит сообщение компании РИА Новости.

В подразделениях компании готовятся к восстановительным работам, добавили там.

Ранее стало известно, что в Пермском крае прорвало магистральный газопровод. По имеющимся данным, пострадавших и угрозы населённым пунктам нет.