В Пермском крае прорвало магистральный газопровод
- © Наталья Селиверстова
- РИА Новости
«В 12 километрах севернее населённого пункта Средняя Усьва произошёл прорыв магистрального газопровода «Ямбург — Елец-2» с последующим факельным горением», — рассказали агентству.
Как отмечается, аварийный участок газопровода перекрыт, в настоящее время происходит выгорание газа.
В ноябре 2019 года в Калмыкии произошло повреждение газовой трубы высокого давления, тогда восемь населённых пунктов остались без газа.