В Пермском крае прорвало магистральный газопровод

В Пермском крае произошёл прорыв магистрального газопровода «Ямбург — Елец-2». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, пострадавших и угрозы населённым пунктам нет.

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РИА Новости

«В 12 километрах севернее населённого пункта Средняя Усьва произошёл прорыв магистрального газопровода «Ямбург — Елец-2» с последующим факельным горением», — рассказали агентству. Как отмечается, аварийный участок газопровода перекрыт, в настоящее время происходит выгорание газа. В ноябре 2019 года в Калмыкии произошло повреждение газовой трубы высокого давления, тогда восемь населённых пунктов остались без газа.