В Пермском крае прорвало магистральный газопровод

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В Пермском крае произошёл прорыв магистрального газопровода «Ямбург — Елец-2». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, пострадавших и угрозы населённым пунктам нет.
В Пермском крае прорвало магистральный газопровод
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«В 12 километрах севернее населённого пункта Средняя Усьва произошёл прорыв магистрального газопровода «Ямбург — Елец-2» с последующим факельным горением», — рассказали агентству.

Как отмечается, аварийный участок газопровода перекрыт, в настоящее время происходит выгорание газа.

В ноябре 2019 года в Калмыкии произошло повреждение газовой трубы высокого давления, тогда восемь населённых пунктов остались без газа.

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