В Башкирии наградили учительницу, спасавшую детей при нападении на школу

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В Башкирии вручили ордена Шаймуратова жителям региона, проявившим мужество и героизм в критических ситуациях. Одну из наград получила учительница Екатерина Першина, которая спасала детей при нападении на школу в Стерлитамаке.
В Башкирии наградили учительницу, спасавшую детей при нападении на школу
  • © glavarb.ru

Об этом сообщает Mkset.ru.

Инцидент произошёл в 2018 году. Старшеклассник ударил Першину ножом и поджёг кабинет, но та смогла открыть дверь и выпустить детей.

Ещё один орден вручили почтальону Эльвире Шаяхметовой из Межгорья, которая вывела во время пожара из задымлённого корпуса более 20 человек.

Также награду получил 96-летний Кашшаф Самигуллин — за подвиги во время Великой Отечественной войны.

В 2019 году «Реальное время» сообщало, что в суд направили уголовное дело против директора школы №1 города Стерлитамака, где весной 2018 года ученик совершил нападение на одноклассников и учителя.

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