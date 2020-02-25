В Башкирии наградили учительницу, спасавшую детей при нападении на школу
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Об этом сообщает Mkset.ru.
Инцидент произошёл в 2018 году. Старшеклассник ударил Першину ножом и поджёг кабинет, но та смогла открыть дверь и выпустить детей.
Ещё один орден вручили почтальону Эльвире Шаяхметовой из Межгорья, которая вывела во время пожара из задымлённого корпуса более 20 человек.
Также награду получил 96-летний Кашшаф Самигуллин — за подвиги во время Великой Отечественной войны.
В 2019 году «Реальное время» сообщало, что в суд направили уголовное дело против директора школы №1 города Стерлитамака, где весной 2018 года ученик совершил нападение на одноклассников и учителя.