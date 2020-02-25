В Башкирии наградили учительницу, спасавшую детей при нападении на школу

В Башкирии вручили ордена Шаймуратова жителям региона, проявившим мужество и героизм в критических ситуациях. Одну из наград получила учительница Екатерина Першина, которая спасала детей при нападении на школу в Стерлитамаке.

Об этом сообщает Mkset.ru.

Инцидент произошёл в 2018 году. Старшеклассник ударил Першину ножом и поджёг кабинет, но та смогла открыть дверь и выпустить детей.

Ещё один орден вручили почтальону Эльвире Шаяхметовой из Межгорья, которая вывела во время пожара из задымлённого корпуса более 20 человек.

Также награду получил 96-летний Кашшаф Самигуллин — за подвиги во время Великой Отечественной войны.

В 2019 году «Реальное время» сообщало, что в суд направили уголовное дело против директора школы №1 города Стерлитамака, где весной 2018 года ученик совершил нападение на одноклассников и учителя.