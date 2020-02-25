В РЭО прокомментировали реформу расширенной ответственности производителя

В Российском экологическом операторе прокомментировали реформу расширенной ответственности производителя.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу компании.

Как заявили в РЭО, при подготовке изменений в законодательство отраслевые ассоциации просчитали возможные последствия для цен. По их оценке, при действующих ставках экологического сбора товары из минимальной потребительской корзины станут дороже максимум на 178 рублей 29 копеек в год, что составляет 0,14% от величины прожиточного минимума в 2019-м.

«Увеличивать или нет цены на выпускаемую продукцию — это решение каждого производителя. По нашему мнению, оно не может быть связано только с повышением экологического сбора, так как и ранее большинство добросовестных производителей расходы на утилизацию должны были включать в себестоимость продукции», — заявил заместитель главы РЭО Вячеслав Духин.

По его словам, если недобросовестный производитель не платил утилизационный сбор или не учитывал такие расходы и получал дополнительную прибыль, то это необходимо привести в нормативное русло.

Ранее в РЭО рассказали о развитии мусорной реформы в ближайшие годы.