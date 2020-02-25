В РЭО рассказали о развитии мусорной реформы в ближайшие годы

Новый глава Российского экологического оператора Илья Гудков рассказал о развитии мусорной реформы в ближайшие пять лет.

«У нас есть утверждённый правительством федеральный проект, в нём чётко зафиксированы показатели, которые должны быть достигнуты в каждый год реформы», — заявил он в беседе с РБК.

По его словам, также необходимо контролировать устойчивость деятельности региональных операторов, работать с субъектами в части актуализации территориальных схем обращения с отходами, быть центром компетенций, то есть обеспечивать применение стандартных решений, добиваться снижения капитальных затрат при создании инфраструктуры обращения с отходами.

Приоритетными задачами Гудков назвал завершение формирования федеральной схемы обращения с отходами.

«Также нам нужно будет провести определённую реструктуризацию внутри компании, которая активизирует работу с регионами по отбору инвестиционных проектов», — сказал он.

Ранее, как сообщал телеканал «360», Гудков и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили строительство трёх комплексов обработки твёрдых коммунальных отходов.