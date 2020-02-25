Якубович стал участником проекта «Дорога памяти»

Телеведущий Леонид Якубович стал участником проекта Минобороны «Дорога памяти» и рассказал об участии своего деда в Великой Отечественной войне.

«Якубович Аркадий Соломонович. Вот таким ушёл на фронт в июле 1941 года, добровольцем. Закончил МГТУ имени Баумана, паровозостроительное отделение», — заявил Якубович в беседе с телеканалом «Звезда».

Он также показал фотографию, которая была сделана в 1943 году и на которой его отцу вручает орден Семён Будённый — за выполнение особо важного задания.

«Сохраню навсегда память о папе, сохраните и вы память о своих героях», — добавил Якубович.

Ранее телеведущий Андрей Луговой в рамках проекта Минобороны «Дорога памяти» рассказал об участии своего деда в Великой Отечественной войне.

ФАН сообщало, что лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о необходимости формирования Общероссийского банка воспоминаний о войне и военном времени.