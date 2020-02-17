Телеведущий Луговой принял участие в проекте «Дорога памяти»
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Как отметил ведущий программы «Совершенно секретно», его дед, Воронин Николай Акимович, с началом Великой Отечественной войны был призван на Военно-морской флот и в составе 2-й бригады речных кораблей Волжской военной флотилии участвовал в обороне Сталинграда.
«В начале 1945 года назначен заместителем командира по политической части третьего дивизиона катеров-тральщиков. А с апреля 1945 года Днепровская военная флотилия участвовала в Берлинской стратегической наступательной операции. Награждён орденом Красной звезды. Войну закончил в звании капитана третьего ранга», — рассказал Луговой.
Мультимедийный музей «Дорога памяти» в подмосковном парке «Патриот» создан по инициативе Минобороны России с целью сохранения историй и рассказов о тех, кто сражался за Родину в годы Великой Отечественной войны.
Ранее ФАН сообщал, что лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о необходимости формирования Общероссийского банка воспоминаний о войне и военном времени.