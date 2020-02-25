В Совфеде оценили идею о запрете шума в жилых домах в определённые часы

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова прокомментировала инициативу по введению запрета на шум в дневное время.

В беседе с НСН она заявила, что норму дневного шума регионы должны определять сами.

«Предложение есть в федеральный закон внести наказание и за дневной, и за ночной шум. Но, по мнению моих коллег, норму дневного шума нужно оставить на усмотрение субъектов Российской Федерации. Регионы сами должны решать, какие бы для них были часами тишины», — отметила Ирина Рукавишникова.

Ранее, как сообщали «Известия», ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ ООД «За права человека» Виктор Федорук прокомментировал предложение ввести штрафы за шум в жилых домах.