Самарская область стала лидером рейтинга регионов по уровню государственно-частного партнёрства

Самарская область стала лидером рейтинга российских регионов по уровню государственно-частного партнёрства.

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на исследование, опубликованное Минэкономразвития. При составлении списка учитывались показатели, достигнутые субъектами в 2019 году, и мнения независимых экспертов.

Самарская область получила 98,7 из 100 баллов. На втором месте — Москва (98,6), на третьем — Московская область (98).

Далее следует Нижегородская область.

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