Самарская область стала лидером рейтинга регионов по уровню государственно-частного партнёрства
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- РИА Новости
Об этом сообщает sova.info со ссылкой на исследование, опубликованное Минэкономразвития. При составлении списка учитывались показатели, достигнутые субъектами в 2019 году, и мнения независимых экспертов.
Самарская область получила 98,7 из 100 баллов. На втором месте — Москва (98,6), на третьем — Московская область (98).
Далее следует Нижегородская область.
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