В Россотрудничестве рассказали о мерах привлечения зарубежной молодёжи в Россию

Начальник управления реализации проектов в сфере образования и науки Россотрудничества Михаил Попов рассказал о мерах привлечения зарубежной молодёжи в Россию.

«Иностранные граждане, а также наши соотечественники, живущие за рубежом, могут поступать по правительственной квоте в более чем 450 госвузов России. С 2003 года у нас ежегодно выделяется 15 тыс. квот для иностранных граждан на учёбу в вузах, в том числе для магистратуры и подготовительных отделений», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, наблюдается стабильный рост заявок. Так, если в 2019 году их было около 100—150 тыс., то на конец февраля 2020-го — уже 200 тыс.

Попов рассказал и о сервисе «Образование иностранцев в России», который запустят в 2021 году и который позволит студентам из других стран подавать заявки по упрощённой схеме.

«Планируем добавить в этот сервис массу интересной информации, которая поможет сделать верный выбор вуза и региона, в который ехать: погода, природа, архитектура, достопримечательности, а самое важное — виртуальные туры по университетам, общежитиям, библиотекам», — уточнил он.

Что касается законопроекта, разрешающего иностранным студентам работать во время учёбы в России без специального разрешения, то Попов напомнил, что на получение такого документа уходило несколько месяцев.

«Теперь это ограничение снято. И это серьёзное конкурентное преимущество среди других иностранных государств», — полагает он.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в беседе с НСН прокомментировал принятие нового закона, предоставляющего иностранным студентам право работать без специального разрешения.